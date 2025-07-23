UAEA teknik ekibi İran'ı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garipabadi, Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) teknik ekibinin İran'ı ziyaret etmesini kabul ettiğini belirterek, bu ekibin ikili işbirliği çerçevesini görüşmek üzere Tahran'a seyahat edeceğini kaydetti.

New York'ta basın mensuplarına açıklamada bulunan Garipabadi, ''UAEA ekibi önümüzdeki iki veya üç hafta içinde İran'a olacak'' dedi.

Garipabadi, UAEA ekibinin İran'ın nükleer tesislerini ziyaret etmeyeceğini söyledi.

İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri konusunda Garipabadi, ''İran, kendi ihtiyacına göre uranyum zenginleştirecek'' diye konuştu.