Yemen’den Ben Gurion Havalimanı'na yeni saldırı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, bu sabah yaptığı açıklamada, Filistin halkına destek amacıyla ve Siyonist düşmanın Gazze Şeridi’ne karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçlarına tepki olarak, işgal altındaki Yafa’daki Ben Gurion Havalimanı’nı hedef aldıklarını bildirdi.

Yahya Seri, bu operasyonun “Filistin-2” tipi süpersonik balistik füze ile yapıldığını, Allah’ın izniyle hedefini başarıyla vurduğunu, milyonlarca Siyonist gaspçının sığınaklara kaçmasına ve havalimanı faaliyetlerinin durdurulmasına neden olduğunu belirtti.

Yemen ordusunun Gazze’deki saha gelişmelerini yakından takip ettiğini söyleyen Seri, tüm Filistinli grupların kahraman savaşçılarının, düşmanın Gazze’yi işgal ve halkını sürgün etme planlarını başarısızlığa uğratacağından emin olduklarını vurguladı.