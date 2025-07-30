Yemen: İsrail’le işbirliği yapan tüm denizcilik şirketleri hedef olacak

Yemen Ensarullah Hareketi’nin Siyasi Büro üyelerinden Hizam el-Esed, İsrail’le işbirliği yapan tüm denizcilik şirketlerini uyardı.

El-Esed yaptığı açıklamada, Gazze halkına destek amacıyla yürütülen Yemen’in dördüncü deniz operasyonunun, Siyonist rejim limanlarıyla iş yapan tüm deniz taşımacılığı şirketlerini hedef alacağını duyurdu. Yetkili, bu şirketlerin Arap ya da İslam ülkelerine ait olup olmamasının fark etmediğini vurguladı.

El-Esed, Yemen silahlı kuvvetlerinin, Gazze’deki katliam ve ablukaya doğrudan veya dolaylı destek veren İsrail ve müttefiklerine karşı askeri operasyonlarını genişletmekte kararlı olduğunu belirtti.