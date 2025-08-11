Azerbaycan-Ermenistan anlaşması, Güney Kafkasya’da barış ve istikrarı sağlayabilir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Uluslararası toplum eylemsizliği ile Siyonist rejimi daha fazla suç işlemeye cesaretlendiriyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Siyonist rejimin Gazze'deki gazetecilere yönelik son saldırısını şiddetle kınayarak bunu 'savaş suçu' olarak nitelendirdi.

Uluslararası toplumun bu suçları karşısındaki eylemsizliğini eleştiren Bekayi, “Son 24 saatte onlarca Filistinli şehit edildi ve uluslararası toplumun bu trajedileri görüp duymasına rağmen, eylemsizlik yoluyla Siyonist rejimi daha fazla suç işlemeye cesaretlendirmesinden üzüntü duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Avrupa ile müzakereler durdurulmadı

Bekayi, İran'ın üç Avrupa ülkesiyle müzakerelerinin durup durmadığı yönündeki bir soruya yanıt olarak, "Müzakerelerin durdurulduğunu söyleyemeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Yaklaşık iki hafta önce İstanbul'da yapılan görüşmede taraflar müzakerelerin devam edeceği konusunda anlaştılar, ancak zaman ve yer henüz belirlenmedi ve bu, müzakerelerin durduğu anlamına gelmiyor" diye ekledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması

Sözcü Bekayi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasıyla ilgili olarak, "Barış anlaşmasının Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanmasında bir dönüm noktası olabileceğine inanıyoruz. Bugün ve yarın, İran ve Ermenistan yetkilileri arasında durum hakkında daha yakından bilgi edinmek ve endişelerimizi onlarla paylaşmak amacıyla üst düzey istişareler yapılacak." dedi.

Bekayi, “Güney Kafkasya bölgesi, İran için jeopolitik, ekonomik ve komşuluk ilişkileri bakımından yüksek bir öneme sahiptir. Dolayısıyla orada gelişmelere yol açacak her süreçte biz de tarafız. Ermenistan Dışişleri Bakanı’nın yarın Tahran’a yapacağı ziyaret de bu çerçevede gerçekleşecektir. Ermenistan Dışişleri Bakanı dün, İran açısından endişe verici olabilecek herhangi bir adımdan kaçınacaklarını vurguladı. Soruların ana konusu Ermenistan’dır. Ermenistan topraklarından geçecek olan koridor meselesi. Ermenistan ile köklü ve sağlam bir ilişkimiz bulunuyor. Tutumumuzu yakından ileteceğiz. Biz her zaman ulaşım yollarının açılmasından memnuniyet duyduğumuzu ifade ettik. Ancak bu konudaki gelişmelerin ve atılacak her türlü adımın uluslararası hukuka aykırı veya ülkelerin ulusal egemenliğine karşı olmaması gerektiğini her zaman belirttik. Bölge dışı güçlerin müdahalesini bu bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından faydalı görmüyoruz. Ermenistan yetkilileriyle yapacağımız temaslarda bunu açıkça ifade edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Devamı geliyor...