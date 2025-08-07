Bekayi: ABD ile müzakere söylentileri düşmanın psikolojik savaşıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD ile müzakereler için herhangi bir zaman ve yer belirlenmediğini yalanlayarak, son söylentilerin düşmanın “psikolojik savaşı” ve “toplumsal gerginlik yaratma” çabası olduğunu söyledi.

Sözcü Bekayi, son gelişmeler, ABD ile müzakereler, Çin’in rolü, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile işbirliği ve tetik mekanizması hakkında dış politikanın son durumu hakkında radyo röportajında açıklamalarda bulundu.

İran ve ABD müzakereleriyle ilgili ortaya atılan söylentilere değinen Bekayi, bu müzakereler için herhangi bir zaman ve yer belirlenmediğini kesin bir dille reddetti.

İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler için Umman dışındaki başka bir ülkenin arabuluculuk yaptığına dair haberler hakkında ise Bekayi, böyle haberlerin kaynağından habersiz olduğunu belirtti.

ABD ile mesaj alışverişi konusuna değinen Bekayi, iki ülke arasında belirli bir diplomatik yolun (İsviçre’nin Tahran’daki ve Pakistan’ın Washington’daki himaye ofisleri) sürekli var olduğunu, ayrıca zaman zaman aracılar vasıtasıyla mesajların iletilmesinin normal olduğunu belirtti.

Çin’in bölgedeki rolü doğal ve olumlu bir gelişmedir

Radyo röportajında, Çin’in bölgedeki diplomatik faaliyetlerinin artmasına dair bir soruya Bekayi, Çin’i uluslararası ve bölgesel gelişmelerde etkili bir güç olarak tanımladı. Sözcü, Çin’in Batı Asya’da barış ve istikrar için açık çıkarları olduğunu ve bu nedenle bölgedeki gelişmelerde rol almak istemesinin doğal olduğunu söyledi.

Çin’in Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi olarak etkinliğine değinen Bekayi, Pekin’in nükleer anlaşma görüşmelerindeki aktif rolü, İran ve Suudi Arabistan arasındaki başarılı arabuluculuğu ve genel olarak bölgedeki tansiyonu düşürme çabalarının olumlu olduğunu kaydetti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun performansından şikayetçiyiz, ancak yükümlülüklerimize bağlıyız

Son savaş sonrası Atom Enerjisi Kurumu ile ilgili İran’ın tutumuna değinen Bekayi, kurumun performansından ciddi şekilde şikayetçi ve itirazcı olduklarını aktardı. İranlı diplomat Batılı ülkelerin, özellikle üç Avrupa ülkesi ve ABD’nin bu uluslararası kurumu İran’a baskı yapmak ve gerçekleri saptırmak için kullandığını söyledi.

İranlı sözcü, son raporun ilgili ülkelerin hazırladığı bir karar temelinde hazırlandığını ve bu ülkelerin Kurumu, kapsamlı bir rapor vermeye zorladığını ifade etti. Bekayi, söz konusu rapor ve ardından gelen kararın İsrail rejiminin saldırıları için bahane olduğunu, raporda yanlış bilgiler bulunduğunu ve kararın raporu aşarak İran’a yanlış ithamlarda bulunduğunu söyledi.

İran’ın NPT üyesi olduğunu ve yükümlülüklerine bağlı kalacağını vurgulayan Bekayi, önümüzdeki dönemde kurum heyetinin İran’a bir ziyarette bulunacağını, bunun denetim değil, mevcut alışılmadık şartlarda yeni işbirliği protokolleri oluşturmak için görüşme amaçlı olduğunu söyledi.

Avrupalılar tetik mekanizmasını kullanma hakkına sahip değiller

Dışişleri Sözcüsü, tetik mekanizması konusundaki düşman medya kaynaklarının gerginlik yaratma çabalarının da psikolojik savaşın bir parçası olduğunu belirtti.

Bu mekanizmanın temelini, taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda diğer tarafın da yükümlülüklerini durdurması oluşturduğunu söyleyen Bekayi, İran’ın yükümlülüklerini azaltması, ABD’nin yasadışı şekilde anlaşmadan çekilmesi ve Avrupalı tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine tamamen yasal bir tepki olarak gerçekleştiğini vurguladı.

ABD ve Avrupa’nın bu mekanizmayı kullanma hakkı olmadığını belirten Bekayi, ABD’nin yasadışı bir şekilde anlaşmadan çekildiğini ve Avrupalı tarafların yükümlülüklerini yerine getirmediğini, hatta yakın zamanda gerçekleşen saldırıyı (BM Kararı 2231’i ihlal eden) kınamadıklarını söyledi.

Komşularımıza uyarı: Düşmanın kötü niyetli kullanımlarına dikkat edin

Savaş sonrası bazı komşu ülkelerin rolüne ilişkin soruya Bekayi, komşularla ilişkilerin korunması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail rejiminin İran ile komşular arasındaki ilişkilere zarar verme çabasında olduğunu kaydeden Bekayi komşulara iletilen endişelerin onları suçlamak anlamına gelmediğini, ancak İsrail rejiminin güvenliğe zarar vermek için topraklarını kullanmasına karşı dikkatli olmaları için bir uyarı olduğunu belirtti.

Uluslararası hukukta bir ülkenin topraklarının diğerine karşı saldırı amaçlı kullanılmasının kesinlikle yasak olduğunu hatırlattı. İran’ın bu konuda tüm komşularıyla temas ve danışma halinde olduğunu söyledi.