Pezeşkiyan ile Paşinyan Erivan-Bakü anlaşmasını görüştü

Armenpress’e göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu telefon görüşmesinde, İran ile Ermenistan arasındaki ilişkileri stratejik olarak nitelendirerek, iki ülke arasındaki etkileşim sürecinin her zaman yapıcı, iyi komşuluk ilkelerine dayalı ve tarafların toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı esasına göre geliştiğini belirtti.

Pezeşkiyan, ilkesel ve mantıklı yaklaşımların her zaman Tahran ile Erivan arasındaki dostane ve stratejik bağları güçlendirmenin sağlam ve temel zemini olduğunu, bu tarihi ve derin ilişkileri zedelemeye yönelik her türlü çaba ve girişimin ise iki ülke tarafından kesin bir şekilde reddedileceğini ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, İran’ın bölgedeki barış, istikrar ve güvenliğin dayanak noktası olarak, özellikle bölge ülkeleri arasında barışı güçlendirecek her türlü anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Kafkasya bölgesinde ABD’nin katılımıyla yürütülmesi kararlaştırılan ulaştırma koridoru projesine de değinen Pezeşkiyan, bu bağlamda Ermenistan’ın egemenliğinin korunması, projenin uygulanmasında herhangi bir askeri veya güvenlik gücünün yer almaması gerektiğini vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca, ABD tarafının olası girişimlerine karşı özel dikkat ve uyarıda bulunarak, bunların ekonomik yatırım ve barış sağlama iddiaları altında Kafkasya’da hegemonik hedefler peşinde olabileceğini söyledi. Pezeşkiyan, bu güzergâhın gerçekten barış ve kalkınma yolu olması, yabancıların saldırgan hedeflerini gerçekleştirmeye yarayan bir araç haline gelmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı, özellikle İran, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki komşuluk ilişkilerinin değerine ve önemine vurgu yaparak, bu ilişkilerin devamı ve güçlenmesinin dikkat, koordinasyon, dayanışma ve her türlü yabancı müdahalesinden kaçınmaya bağlı olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan İran’ın bölgesel ilişkilerde ortak çıkarları, özellikle komşularla ilişkilerde her zaman öncelikli gördüğünü ve bu anlayışın komşu ülkeler nezdinde de temel bir öncelik olarak değerlendirileceğine inandığını ifade etti.

Görüşmede, Paşinyan, Washington’da yapılan son görüşmelerin sonuçlarını İran Cumhurbaşkanına aktardı ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında sağlanan barışın bölge için yarattığı fırsatlara vurgu yaptı.

Paşinyan, bölgesel güzergâhların, ülkelerin toprak bütünlüğü, egemenlik hakkı ve yargı yetkisi ilkeleri çerçevesinde ve karşılıklılık esasına göre işleyeceğini söyledi.

Ermenistan Başbakanı ayrıca, İran’a Washington anlaşmalarına ilişkin tarafsız değerlendirmesinden dolayı teşekkür ederek, Pezeşkiyan’ın Ermenistan’ı ziyaret etmesinin önemine dikkat çekti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan dün Armenpress’e yaptığı açıklamada, Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayan “Trump rotası” planının Ermenistan egemenliği altında ve üçüncü tarafın kontrolü olmadan faaliyet göstereceğini söylemişti.

Ermenistan ve Azerbaycan liderleri Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev, neredeyse 40 yıldır devam eden Karabağ çatışmasının ardından Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle barış anlaşması imzaladı.