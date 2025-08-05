Arif: İran, Libya’nın iç işlerine her türlü dış müdahaleye karşı

Türkmenistan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile bir araya geldi.

Görüşmede Arif, İran’ın ağır yaptırımlara rağmen bu tehditleri fırsata çevirdiğini belirterek, İran’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda büyük başarılar elde ettiğini vurguladı.

Libya’nın da benzer yaptırım geçmişine sahip olduğunu hatırlatan Arif, bu alandaki tecrübeleri Libya ile paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ariif, iki ülke arasındaki köklü ilişkiler ile ortak kültürel ve tarihi bağlara değinerek, ikili ilişkilerin özellikle bilim, teknoloji ve ekonomi alanlarında daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, İran’ın Trablus Büyükelçiliği’nin yeniden açılması ve ekonomik ilişkilerin artmasının ikili ilişkilerdeki olumlu seyri yansıttığını belirtti.

Arif ayrıca, iki ülke arasında işbirliğini ileriye taşımak için ortak bir komisyonun yeniden aktif hale getirilmesini önererek, uzmanlar ve üst düzey heyetlerin karşılıklı ziyaretlerinin artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

İran ile Libya arasında yapılacak istişarelerin, iki ülkenin ve İslam dünyasının ortak çıkarları doğrultusunda bölgesel gelişmelere etki edebileceğini ifade eden Arif, Libya’nın birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayarak, İran’ın her türlü dış müdahaleye karşı olduğunu ve Libya’nın kendi meselelerini “Libyalılar arası diyalog” ile çözebileceğine inandığını söyledi.

Arif, iki ülkenin bölgesel konumunu güçlendirmek, İslam dünyasının meselelerini birlikte takip etmek ve uluslararası ortak noktaları yakalamak adına siyasi ilişkilerin artırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

İran’a yönelik 12 günlük savaşta Libya’nın gösterdiği dostane tutumu takdir eden Arif, Siyonist rejimin Gazze’de işlediği soykırım ve Filistin halkına yönelik açlık, susuzluk ve ilaç ambargosu gibi insanlık dışı uygulamaları sert şekilde kınayarak, dost ülkelerin bu vahşetin sürmesini engellemek adına ciddi ve acil adımlar atması gerektiğini söyledi.

İslam Devrimi'nin öncesinde ve sonrasında İran ile Libya halkları arasında güçlü bir dayanışma olduğunu hatırlatan Arif, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı’nı İran’a resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

İran’ın enerji üretiminde kendi kendine yetmesi en doğal hakkıdır

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ise İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ile yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu görüşmenin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

El-Menfi, iki ülke arasında karşılıklı büyükelçiliklerin aktif olarak çalışmasının ilişkilerin gelişimi açısından gerekli olduğunu vurguladı.

Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarını kınayan el-Menfi, İran halkı ve hükümeti ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

el-Menfi, ayrıca, İran’ın bölgesel ve uluslararası tüm meselelerde haklı duruşunu desteklediklerini ve İran’ın enerji üretiminde kendi kendine yetmesinin en doğal hakkı olduğunu söyledi.

El-Menfi, İran’ın Libya’da istikrarın korunması ve güçlendirilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini belirterek, ülkesinin İran’ın Filistin ve Gazze halkına yönelik tutumunu tamamen desteklediğini vurguladı.