Erbain kapsamında Irak'a giden İranlı ziyaretçi sayısı kaç?

İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, şu ana kadar İran’dan 3 milyon 400 bin Erbain ziyaretçisinin çıkış yaptığını ve hiçbir güvenlik sorununun yaşanmadığını açıkladı.

Yarım milyondan fazla ziyaretçinin Hüsrevi Sınır Kapısı’ndan geçtiğini belirten Mumini, İran ve Irak’ın yakın işbirliği sayesinde burada geçiş koşullarının önemli ölçüde iyileştiğini vurguladı.

İranlı bakan, Irak hükümetiyle yapılan ortak toplantılar ve imzalanan anlaşmalar sayesinde sınır programlarının tamamen hayata geçirildiğini ifade etti.

Altı sınır kapısında güvenliğin tam olarak sağlandığını, tüm kapıların polis, asker ve sınır muhafızlarının denetiminde olduğunu belirten Bakan, yoğun dönüş günlerinde de bu olumlu seyrin devam etmesini temenni etti.