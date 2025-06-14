General Hatemi, İran'ın yeni Ordu Komutanı olarak atandı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Tümgeneral Amir Hatemi'yi İran İslam Cumhuriyeti Ordusu komutanı olarak atadı.
General Hatemi, 2013-2021 yılları arasında Savunma Bakanı olarak görev yaptı.
Tümgeneral Emir Hatemi, Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in emriyle İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Komutanı olarak atandı.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Tümgeneral Amir Hatemi'yi İran İslam Cumhuriyeti Ordusu komutanı olarak atadı.
General Hatemi, 2013-2021 yılları arasında Savunma Bakanı olarak görev yaptı.
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