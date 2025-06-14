  1. İran
14 Haz 2025 07:41

General Hatemi, İran'ın yeni Ordu Komutanı olarak atandı

General Hatemi, İran'ın yeni Ordu Komutanı olarak atandı

Tümgeneral Emir Hatemi, Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in emriyle İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Komutanı olarak atandı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Tümgeneral Amir Hatemi'yi İran İslam Cumhuriyeti Ordusu komutanı olarak atadı.

General Hatemi, 2013-2021 yılları arasında Savunma Bakanı olarak görev yaptı.

News ID 1927737

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler