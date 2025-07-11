  1. İran
11 Tem 2025 20:01

İran’dan bir karış toprağın bile koparılmasına izin vermeyeceğiz

İran’dan bir karış toprağın bile koparılmasına izin vermeyeceğiz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ‘’İran’dan bir karış toprağın bile koparılmasına izin vermeyeceğiz’’ dedi.

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamid Vahidi, bugün Tahran'daki Şehit Laşkari Hava Üssü'nü ziyaret ederek ordu birlikerinin savaş kabiliyetini değerlendirdi.

Tümgeneral Hatemi, burada yaptığı açıklamada, İran Ordusu’nun ülkeyi savunma görevini var gücüyle sürdürdüğünü belirterek, ''İran’dan bir karış toprağın bile koparılmasına izin vermeyeceğiz. Bunu 8 yıllık Kutsal Savunma savaşında gösterdik’’ dedi.

News ID 1928590

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