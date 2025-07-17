İran Ordu ve Devrim Muhafızları komutanları bir araya geldi

İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, bu sabah Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur ile bir araya geldi.

Görüşmede Tümgeneral Pakpur, Devrim Muhafızları savaşçılarının moralinin en üst düzeyde olduğunu belirterek, silahlı kuvvetlerin düşmana bir kez daha darbe indirmek için tam hazırlık içinde olduklarını vurguladı.

“Çoklukta birlik” ilkesini İran’ın en güçlü ve yenilmez kalesi olarak tanımlayan Tümgeneral Pakpur, “İran İslam Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetleri, tarihin en karmaşık ve zorlu savaşını ve fitnesini milletin destansı desteğiyle etkisiz hale getirdi” dedi.

Devrim Muhafızları Komutanı, “İran halkının iradesi ve askerlerinin kararlılığı zaferi getirdi. Hep birlikte ayaktayız. Aziz İran, hiçbir zaman düşman karşısında mağlup olmadı” ifadelerini kullandı.

Halkın direnişi ve Devrim Lideri'nin stratejik öngörüleri sayesinde düşmanların hesaplarının bozulduğunu belirten Tümgeneral Pakpur “Siyonistler savaşın son günlerinde vaat edilen cehennemi gözleriyle gördüler” diye kaydetti.

Silahlı kuvvetlerin tam hazırlık içinde olduğunun altını çizen Tümgeneral Pakpur, şu uyarıda bulundu: “Saldırganların ve işgalcilerin yakasını bırakmayacağız. Savaş ve mücadele, durduğu yerden yeniden başlayacaktır.”

“Şehitlerin kanı bu birliği ve düşmana karşı direniş kararlılığını güçlendirmiştir” diyen Tümgeneral Hatemi ise, şunları ekledi:

“Siyonist rejim sadece bölge için değil, tüm dünya için bir tehdit ve Müslümanların düşmanıdır. Fırsat bulduklarında, bölgedeki diğer ülkelere de saldırmaktan çekinmeyeceklerdir.”