İran’ın güneydoğusunda iki terörist grup çökertildi

İran Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı’nın açıklamasında, Güneydoğu’da yürütülen güçlü bir operasyon kapsamında, Sistan ve Belucistan’ın kuzey ve güneyinde teröristlerin güvenli evlerinin çökertildiği ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kudüs Karargahı, diğer güvenlik ve istihbarat birimleriyle birlikte yürütülen operasyonlarda, sabotaj ve terör eylemleri planlayan 6 eğitimli teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bazı teröristlerin gözaltına alındığını duyurdu.

Operasyonlarda, Çabahar’daki terörist evinde 25 kilogram patlayıcı, hazır bombalar, fitil, uzaktan kumanda, telsiz ve diğer askeri malzemeler ele geçirildi. Kuzeyde gerçekleştirilen ayrı bir operasyonda da bir terörist evi tespit edilip saldırıya uğratıldı; burada da 6 eğitimli terörist etkisiz hale getirildi ve bazı teröristler yakalandı.