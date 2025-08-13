İran ile Ermenistan arasında önemli görüşme

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Gostanyan Tahran'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü.

Görüşmede Ermeni yetkili, Erakçi’ye Güney Kafkasya bölgesiyle ilgili gelişmelere dair bir rapor sundu. Erivan ile Tahran arasındaki iyi ilişkilerin Ermenistan için özel ve ayrıcalıklı olduğunu belirten Gostanyan, ''Ermenistan, İran ile ilişkilerini stratejik olarak görmektedir ve Güney Kafkasya bölgesinde barış, güvenlik ve ulaşım yollarıyla ilgili herhangi bir anlaşma hakkında karar alırken, bölgede istikrarın korunmasının önemine, iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına ve İran'ın güvenlik ve jeopolitik kaygılarına ciddi şekilde dikkat etmektedir.'' dedi.

Gostanyan ayrıca, Washington’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşması hakkında bilgi verdi.

Bakan Erakçi ise, Tahran ve Erivan arasındaki dostane ilişkilere değinerek, İran ve Eemenistan liderlerinin karşılıklı çıkarlar ve Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar doğrultusunda ikili ilişkileri daha da geliştirme iradesini vurguladı.

İran’ın Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanmasını ve ulaşım yollarının toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğe saygılı bir şekilde açılmasını desteklemedeki ilkeli tutumunu hatırlatan Erakçi Koridorların açılmasına yönelik herhangi bir planın bölgenin jeopolitiğinde bir değişikliğe veya bölgedeki diğer ülkelerin ulaşım yollarının kesintiye uğramasına yol açmaması gerektiğini vurguladı.

Erakçi ayrıca bölgedeki tüm ülkelerin herhangi bir barış anlaşmasının faydalarından ortaklaşa yararlanmasının öneminin altını çizerek, bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından, bölge dışı aktörlerin müdahalesinden uzak, 3+3 mekanizması çerçevesinde çözülmesinin gerekliliğini vurguladı.