İran'ın nükleer programı müzakere edilemez bir egemenlik hakkıdır

İran Seyyid Abbas Erakçi, dün akşam sosyal medya platformu X’te şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Son zamanda Kampala’da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda, 120’den fazla ülke, BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararının yarın (Cumartesi, 18 Ekim) itibarıyla sona ereceğini ve böylece Konsey’in İran’a yönelik önceki tüm kısıtlamalarının kaldırılacağını kabul ederek, İran’la aynı görüşte olduklarını teyit etti. Bu gelişmeyle birlikte İran, BM Güvenlik Konseyi’nin gündeminden çıkmaktadır.”

Dışişleri Bakanı Erakçi sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nın (NPT) imzacılarından biri olarak bundan sonra yalnızca bu antlaşmadan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine bağlı kalacaktır. Bu taahhüt, İran’ın nükleer programına herhangi bir ek kısıtlama getirilmemesini içerir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği de yalnızca Kapsamlı Koruma Önlemi Anlaşması çerçevesinde ve İslami Şura Meclisi’nin yeni onayladığı yasa doğrultusunda sürdürülecektir.”

Erakçi şu ifadeleri de kullandı:

“Birkaç devlet tarafından izlenen yasa dışı eylemler, ülkelerin ezici çoğunluğu tarafından reddedilmiştir. Gerçekleri çarpıtmaya ısrar edenler, mevcut yollarına devam ettikçe daha da yalnızlaşacaklardır. İran’ın egemenlik hakları müzakere edilemez ve hiçbir siyasi baskı altında kalmaz. Dünyada baskı değil, hukuk düzeni hâkim olmalıdır.”