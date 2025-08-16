  1. Dünya
Çin, Trump-Putin görüşmesini olumlu karşıladı

Çin’in Washington Büyükelçiliği, dün gece Alaska’da yapılan Rusya ve ABD başkanları toplantısına tepki gösterdi.

Russia Today’den aktarılan habere göre, Çin’in ABD Büyükelçiliği sözcüsü, ülkesinin Moskova ve Washington arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde ve Ukrayna krizinin çözümü kapsamında işbirliğini memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Sözcü ayrıca Pekin’in, ABD ve Rusya arasındaki ikili işbirliklerini ve Ukrayna krizinin siyasi yollarla çözülmesine doğru atılacak adımları desteklediğini belirtti.

Büyükelçilik sözcüsü, ülkesinin bir krizin barışçıl şekilde çözülmesine yol açabilecek tüm çabaları desteklediğini de kaydetti.

