BM, Putin-Trump görüşmesini memnuniyetle karşıladı

Sputnik’e göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stéphane Dujarric, Rusya ve ABD Başkanları Vladimir Putin ve Donald Trump arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Dujarric, Guterres’in Ukrayna’da öncelikle koşulsuz ve tam ateşkes çağrısını yinelediğini ve BM’nin bu yöndeki tüm anlamlı çabaları desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

Görüşme, Alaska’daki Elmendorf-Richardson Askeri Üssü’nde üçer kişilik heyetler arasında gerçekleşti ve 2 saat 45 dakika sürdü.