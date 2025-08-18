https://tr.mehrnews.com/news/1929564/ 18 Ağu 2025 08:37 News ID 1929564 Ekonomi Ekonomi 18 Ağu 2025 08:37 İran'da dolar fiyatında son durum İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 93 bin 290 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 92 bin 760 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929564 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar fiyatı kaç? İran'da bugünkü Türk Lirası fiyatı İran'da dolar güne nasıl başladı? İran ile Avrasya arasında ticarette yüzde 80 gümrük vergisi kaldırıldı İran'da dolar fiyatı kaç? İran'da doların güncel fiyatı İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da doların bugünkü fiyatı İran'da doların fiyatı ne kadar? Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru dolar fiyati Ekonomi İran
