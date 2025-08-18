  1. Ekonomi
18 Ağu 2025 08:37

İran'da dolar fiyatında son durum

İran'da dolar fiyatında son durum

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 93 bin 290 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 92 bin 760 tümen seviyesinden işlem gördü.

News ID 1929564

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler