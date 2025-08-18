  1. Ekonomi
18 Ağu 2025 09:11

İran'da bugünkü Türk Lirası fiyatı

İran'da bugünkü Türk Lirası fiyatı

Türk Lirası’nın İran serbest piyasasındaki fiyatı açıklandı.

Bugün serbest piyasada 1 Türk Lirası 2 bin 280 Tümen olarak işlem görüyor.

Dün ise piyasada 1 Türk Lirası 2 bin 260 Tümen olarak işlem gördü.

News ID 1929566

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler