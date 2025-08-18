https://tr.mehrnews.com/news/1929566/ 18 Ağu 2025 09:11 News ID 1929566 Ekonomi Ekonomi 18 Ağu 2025 09:11 İran'da bugünkü Türk Lirası fiyatı Türk Lirası’nın İran serbest piyasasındaki fiyatı açıklandı. Bugün serbest piyasada 1 Türk Lirası 2 bin 280 Tümen olarak işlem görüyor. Dün ise piyasada 1 Türk Lirası 2 bin 260 Tümen olarak işlem gördü. News ID 1929566 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar fiyatında son durum İran ile Avrasya arasında ticarette yüzde 80 gümrük vergisi kaldırıldı İran'da dolar fiyatı kaç? İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da dolar fiyatı kaç? İran'da doların güncel fiyatı Ekler İran Türk Lirası Ekonomi Türkiye
