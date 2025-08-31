İsrail, İslam ümmeti için bir tehlikedir

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Abdulmelik el-Husi, Yemen Başbakanı ve bazı bakanların şehadetinin ardından bir konuşma yaptı.

Ensarullah Lideri, "İsrail, suçları ve vahşetiyle masum çocukları, kadınları ve sivilleri bile hedef alıyor. Bu rejim Yemen hükümetinin bakanlarını ve yetkililerini hedef alarak bölgedeki suçlarına yenisini ekliyor. İsrail düşmanı korkunç suçlar işliyor ve Filistin, Lübnan, Suriye, Irak ve İran halklarını ve İslam ümmetinin çocuklarını şehit ediyor" dedi.

El-Husi, sözlerinin devamında, "Düşman İsrail, hiçbir denetim, taahhüt, anlaşma veya hesaba tabi olmayan tüm suç eylemleriyle vahşetini, cinayetini ve saldırganlığını kanıtlayan suçlu bir düşmandır. Siyonistleri cinayetleri, Yemenlilerin insani ve dini ilkelere, değerlere ve ahlaka dayalı bilgili ve anlayışlı duruşunun önemini teyit etmektedir." ifadesini kullandı.

Ensarullah Lideri, “Vahşi ve cani düşman, tüm İslam dünyası için bir tehlikedir. İsrail düşmanının her gün Filistin ve Gazze’de yaptıkları korkunç birer cinayettir. Halkımız bu tutumu, Yüce Allah yolunda ve onun rızasını kazanmak için, aynı zamanda en önemli dini, insani ve ahlaki sorumluluklardan biri olarak benimsedi. Adil bir dava uğruna can feda etmek kaçınılmazdır” ifadelerinde bulundu.

El-Husi konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Siyonist projenin amacı İslam ümmetini köleleştirmektir ve Yemen buna boyun eğmeyecektir. Biz sadece Allah’ın kullarıyız. Siyonist proje, hiç şüphesiz İslam ümmetini köleleştirme planıdır. Bu apaçık bir gerçektir; abartı ya da öfke değil. Biz bu Siyonist projeyi biliyoruz, inançlarımızı ve kültürümüzü de biliyoruz. Yahudi Siyonist rejim, en başından itibaren İslam ümmetini köleleştirme ve hâkimiyet kurma projesini gerçekleştirmek için inançlara dayalı olarak kurulmuştur.”

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri, “Biz en kutsal savaşın ve en yüce duruşun içindeyiz. Kaybedenler, İsrail düşmanı karşısında boyun eğenlerdir. İsrail düşmanı, teslim olanları öldürür, ülkelerini işgal eder ve onlara karşı hiçbir tepkiyle karşılaşmadan her istediğini yapar. Allah yolunda şehit olmak, yüce ve kutsal bir makamdır ve gerçek kurtuluştur” diye kaydetti.

El- Husi, “Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Halkımız vahşi cinayetler karşısında sessiz kalmadı. Halkımız işgalcilerin Mescid-i Aksa’yı tamamen ele geçirme girişimlerine seyirci kalmadı. Halkımız, İsrail düşmanının İslami kutsalları hedef almasını, İslam kimliğini ve ümmetin kimliğini yok etmeye yönelik eylemlerini fark etmektedir. İsrail düşmanının eylemlerinin en tehlikeli sonucu, bu değerleri ortadan kaldırmaktır. Bizim tutumlarımız pratiktir; düşmana karşı koyuyor, onu hedef alıyor ve zarar veriyoruz. Operasyonlarımız devam ediyor. Roket ve İHA saldırıları ile deniz ablukası uygulamaları sürekli olarak artmaktadır. Filistin’i gücümüz yettiğince destekliyoruz. Askeri, güvenlik, siyasi, ekonomik ve medya alanlarında İsrail düşmanına karşı kutsal bir mücadele yürütüyoruz.” dedi.