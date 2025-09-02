Tebriz’de 3 bin kişi “İran İçin” koşacak

Tebriz’de 23 Ekim 2025 tarihinde “TebrizRun” adıyla büyük bir koşu etkinliği düzenlenecek. Etkinlik “Birlikte İran İçin Koşuyoruz” sloganıyla gerçekleştirilecek.

Organizasyonun merkezi, kentin en popüler noktalarından biri olan El Gölü Parkı olacak. Etkinlik farklı yaş ve gruplara hitap ediyor: çocuklar için 500 metrelik parkur, aileler için 5 kilometrelik koşu, ayrıca profesyoneller için 10 ve 20 kilometrelik yarışlar planlandı.

Amaç, sporun yaygınlaştırılması, toplumsal canlılığın artırılması ve sağlıklı yaşam kültürünün güçlendirilmesi. Bu etkinliğin her yıl daha geniş katılımla devam etmesi hedefleniyor.