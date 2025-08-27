Siyonist İsrail, Gazze'de bir sporcu daha katletti

Arap medyasına göre, Filistinli milli koşucu Allam Abdullah El-Amur, bu sabah Han Yunus'un güneyindeki Amerikan yardım dağıtım merkezinin yakınında işgal güçleri tarafından katledildi.

El-Amur, Mart 2023'te Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Batı Asya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metrede bronz madalya kazanmıştı.

20 Ağustos'ta yapılan açıklamaya göre, Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım ve sistematik saldırılarda bugüne kadar 673 sporcu hayatını kaybetti.