Siyonist İsrail, Gazze'de bir sporcu daha katletti

Filistinli milli koşucu Allam Abdullah Al-Amur, Gazze Şeridi'nin güneyinde yiyecek almaya çalışırken Siyonist güçlerin açtığı ateş sonucu şehit düştü. 

Arap medyasına göre, Filistinli milli koşucu Allam Abdullah El-Amur, bu sabah Han Yunus'un güneyindeki Amerikan yardım dağıtım merkezinin yakınında işgal güçleri tarafından katledildi.

El-Amur, Mart 2023'te Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Batı Asya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 3 bin metrede bronz madalya kazanmıştı.

20 Ağustos'ta yapılan açıklamaya göre, Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü soykırım ve sistematik saldırılarda bugüne kadar 673 sporcu hayatını kaybetti.

