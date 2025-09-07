Gazze’ye yardım götüren Sumud Filosu, yola çıkışını erteledi

Filistin Enformasyon Merkezi’ne göre, insani yardım taşıyan “Sumud” küresel filosunun Tunus’tan Gazze’ye hareketi, teknik ve lojistik sorunlar nedeniyle bu pazar günü yerine önümüzdeki çarşamba gününe ertelendi.

Yardım malzemeleri ve Filistin yanlısı aktivistleri taşıyan filo, İspanya ve İtalya’dan yola çıkan diğer gemi ve teknelere katılarak Gazze’ye insani koridor açmayı ve Filistin halkına yönelik süregelen soykırımın son bulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Organizatörler, yeni filonun Eylül ayının ortalarında Gazze’ye ulaşabileceğini öngörüyor. Haziran ve Temmuz aylarında siyonist rejim, deniz yoluyla Gazze’ye yardım ulaştırma girişimlerini iki kez engellemişti.