İtalyan gemisi Life Support, Sumud Filosu’na katılıyor

Filistin Bilgi Merkezi’ne göre, İtalyan sivil toplum kuruluşu Emergency, büyük arama ve kurtarma gemisi Life Support’u Küresel Sumud Filosu’na dahil etmeye hazırlanıyor. 1994’te kurulan bu kuruluş, BM danışmanı ve AB’nin insani yardım ile afet müdahalesi ortağı olarak görev yapıyor ve bugüne kadar 20 ülkede 12 milyondan fazla kişiye sağlık hizmeti sundu.

Emergency’ye göre, Life Support gemisi filonun görevlerini izleyecek ve katılımcı gemilere tıbbi ve lojistik destek sağlayacak. Şu anda Sicilya’daki Catania Limanı’nda demirleyen geminin, önümüzdeki günlerde filoya katılması bekleniyor.

51 metre uzunluğundaki Life Support, filonun ana gemisi Family’den iki kat daha büyük ve Akdeniz’de göçmen kurtarma görevinde kullanılıyor. Aralık 2022’den bu yana 36 görev gerçekleştiren gemi, 3 binden fazla kişiyi kurtardı.