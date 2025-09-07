Tunuslu vatandaş Sumud filosuna özel teknesini bağışladı

El Arabiya 21’e göre, Tunuslu Hısameddin bin Tahir, dünyada sadece 11 örneği bulunan özel teknesini Sumud filosuna bağışladı. Bin Tahir, teknenin kendisi için çok değerli olmasına rağmen Gazze ve Filistin için bağışladığını söyledi.

Bin Tahir, “Sumud filosu hareket ederken eğer ben katılmazsam, alnımda kara bir leke kalacak diye düşündüm” ifadelerini kullandı. Ayrıca, filo hareketine katılacağını ve tüm senaryolara hazır olduğunu belirtti.

Ağustos ayından bu yana 20 gemi Sumud filosu kapsamında İspanya limanından yola çıktı. Tunus’tan da başka gemilerin filoya katılması planlanıyor. Bu filonun amacı, Gazze kıyılarına ulaşarak insani yardımlar sunmak ve abluka altındaki bölgeye destek sağlamaktır.