İran ve Macaristan'dan ilişkilerin güçlendirilmesine vurgu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, iki ülke ilişkilerinin yüzüncü yılı münasebetiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, iki millet arasındaki bir asırlık dostane ve zengin ilişkileri anarak, bunların çeşitli boyutlarda devamı ve güçlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Dışişleri Bakanı Erakçi, İran’ın tüm ülkelerle saygı ve karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkileri sürdürme ve güçlendirme kararlılığını dile getirerek, İran–Macaristan ilişkilerinin önemli olduğunu ve daha da geliştirilmesi için çok sayıda potansiyel barındırdığını belirtti.

Bakan Erakçi, üç Avrupa ülkesinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin iptal edilmiş kararlarını yeniden yürürlüğe koyma tehdidi yoluyla İran halkına baskı uygulama yönündeki yasa dışı, haksız ve sorumsuz girişimlerinin sonuçlarına dikkat çekerek, İran’ın uygun şekilde karşılık verme hakkını vurguladı.

Erakçi ayrıca bu girişimin, Avrupa’nın bir müzakere tarafı olarak itibarını ve konumunu ciddi şekilde zedelediğini ve bu ülkelerin gerçek niyetleri konusunda derin şüpheler yarattığını ifade etti.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjártó da, İran–Macaristan diplomatik ilişkilerinin yüzüncü yılını kutlayarak, Macaristan hükümetinin İran ile ilişkileri her alanda geliştirme yaklaşımını vurguladı.

Taraflar ayrıca bu görüşmede bölgesel meseleler ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulundular.