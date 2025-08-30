Bakan Erakçi Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri ile görüştü

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Arman Grigoryan, Tahran’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Grigoryan’ın ofisinin raporuna göre, iki taraf görüşmede farklı alanlardaki ikili işbirliklerini ele aldı ve devam eden projelerin hayata geçirilmesine vurgu yaptı.

İran ve Ermenistan yetkilileri, karşılıklı saygı ve güvene dayalı ikili temasların sürdürülmesinin önemini vurguladı ve bölgedeki son gelişmeleri de değerlendirdi.

