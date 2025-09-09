İran ile UAEA arasındaki etkileşim protokolü tamamlanma aşamasında

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, “İran ile UAEA arasında, Siyonist rejim ve ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik yasadışı saldırılarının doğurduğu sahadaki gerçekler, Meclis yasası ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin değerlendirmeleri dikkate alınarak üç tur müzakerede bu protokol hazırlandı ve şu anda tamamlanma aşamasındadır” dedi.

Bekayi ayrıca, Dışişleri Bakanı’nın Tunus ve Mısır ziyaretlerine değinerek, bu ziyaretlerin İran’ın bölge ve İslam ülkeleriyle sürekli istişarelerinin bir parçası olduğunu, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel-internasyonal gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunma amacını taşıdığını ifade etti.

Sözcü Bekayi, Kahire ziyaretinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı ile yeni yönergeye ilişkin müzakerelerin sonlandırılması için görüşme yapılacağını, aynı zamanda İran ile Mısır arasında yeni siyasi istişarelerin gerçekleştirileceğini ve İran Dışişleri Bakanı’nın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini aktardı.