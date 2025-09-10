Erakçi: UAEA denetçilerine hiçbir erişim izni verilmeyecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yapılan anlaşma metninin, İran Meclisi tarafından kabul edilen yasa ile tamamen uyumlu olduğunu ve bu yasal çerçevede hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Erakçı, anlaşmanın hayatiyetinin, İran’a karşı hiçbir düşmanca eylem yapılmamasına bağlı olduğunu ve özellikle ‘tetik mekanizmasının’ aktif hale getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık iki saat süren ajans başkanı Rafael Grossi ile görüşmeler sonucunda metinde uzlaşı sağlandığını ifade eden Erakçi, anlaşmanın İran’ın haklarına tam saygı gösterdiğini söyledi.

Basın mensuplarına konuşan Erakçi şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşmaya göre, şu anda ajans denetçilerine hiçbir erişim izni verilmemektedir. Ancak, sadece Buşehr Nükleer Santrali’nde yakıt değişimi nedeniyle böyle bir erişim söz konusudur. Bu erişim, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kararıyla verilmiş olup halen devam etmektedir.

Anlaşmanın kendisi hiçbir erişim hakkı yaratmamaktadır. İran’ın ileride sunacağı raporlara dayanarak, erişim türü zamanında müzakere edilecektir.

Ajansın bu anlaşmadaki erişim şekli ve türü hakkında herhangi bir madde bulunmamaktadır; bu konular, İran’ın raporunu sunduktan sonra yapılacak ayrı müzakerelere bırakılmıştır.

Genel olarak, bu anlaşmanın doğru yönde yeni bir adım olduğunu düşünüyorum. Bahaneler tamamen ortadan kalkacaktır. Kendi amaçları için bahane arayanlar bu anlaşmayla etkisiz hale getirilmiştir. Artık bu, Mısır’ın da desteğiyle İran ile ajans arasında yapılmış bir anlaşma olduğu için daha fazla meşruiyet kazanmıştır.

Umarız bu anlaşma, tarafların gerçekten diplomatik bir çözüm istediği iddialarında samimi olması şartıyla, süreci diplomatik bir çözüme doğru götürür."

Bakan ayrıca, savaş sonrası işbirliği şartlarının değiştiğini ve bundan böyle ajans ile yeni bir formatta çalışma yapılacağını kaydetti.