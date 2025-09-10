  1. İran
Bakanı Erakçi’den Mısır hükümetine teşekkür mesajı

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İran'ın diplomasi sürecinin kolaylaştırılmasında Mısır hükümetinin üstlendiği önemli ve yapıcı role derin teşekkür ve takdirlerini iletti.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın diplomasi sürecinin kolaylaştırılmasında Mısır hükümetinin üstlendiği önemli ve yapıcı role derin teşekkür ve takdirlerini iletti.

Erakçi mesajında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği çerçevesinin, İran’ın iyi niyetine karşılıklı yanıt verilmesini ve yasa dışı veya provokatif hareketlerden kaçınılmasını gerektirdiğini belirterek, bu sürecin Mısır Dışişleri Bakanı’nın çabaları ve Cumhurbaşkanı Sisi’nin desteği sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Bakan Erakçi ayrıca, İran milletinin çatışma ve gerilim yoluna değil, barış yolunu tercih eden tüm ülkelerin dostu olduğunu ifade etti.

