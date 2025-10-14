İranlı yetkili: AB’nin tutumu, ABD’nin İran’a yönelik baskı politikasının bir parçası

İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Alaeddin Burucerdi, SNN.IR’a verdiği röportajda, Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa adalarının, İran’ın toprak bütünlüğünün önemli ve ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu konuda herhangi bir ülkenin veya kuruluşun müdahalesi ya da açıklamasının kesin bir şekilde kınanacağını belirtti.

Bazı Avrupa ülkelerinin son tutumlarına tepki gösteren Burucerdi, “Avrupalıların siyasi bağımsızlıkları yok; birçok kararlarında ABD’nin politikalarını takip ediyorlar. Altı kararın yeniden gündeme getirilmesi önerisi, ‘snapback’ mekanizmasının yürürlüğe girilmesi ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkeleriyle ortak toplantı düzenlenmesi gibi girişimlerin tamamı, ABD’nin İran’a yönelik siyasi baskısının bir parçası olarak değerlendirilebilir.” dedi.

Burucerdi açıklamasının devamında, “İran, Batı’nın ülkenin komşularıyla ilişkilerini güçlendirme yönündeki mantıklı ve stratejik politikalarına müdahale etmesine izin vermeyecektir. Ülkemizin toprağının bir parçası hakkında yapılan gayrimeşru açıklamalar, İran tarafından kararlı bir şekilde kınanacak ve güçlü bir tepkiyle karşılanacaktır” ifadesini kullandı.