İtalya: Sumud Filosu’na yardım için donanma göndereceğiz

Yeni Şafak'ın haberine göre; İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Çarşamba günü Gazze'ye yardım ulaştırmaya Sumud Filosu'na gece yarısı düzenlenen saldırıyı sert bir dille kınadı.

Crosetto ayrıca yaptığı açıklamada, yardım teklifinde bulunmak amacıyla bir İtalyan donanma gemisini filoya yönlendirdiğini söyledi.

Ayrıca İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, parlamentoda, İtalya’nın Sumud Filosu'nda yer alan İtalyan vatandaşların haklarının korunması için diplomatik ve konsolosluk desteği vereceğini açıkladı.

Sumud'a uluslararası sularda 20 drone ile saldırı

Küresel Sumud Filosu çevresinde yaklaşık 20 insansız hava aracı tespit edildi, gemilere mühimmat atıldı, iletişim hatlarında kesintiler yaşandı. İki yardım gemisinin üzerine ise belirsiz toz madde bırakıldı.

İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan hareket eden 44 ülkeden katılımcının bulunduğu yaklaşık 50 geminin yer aldığı Küresel Sumud Filosu Gazze'ye ulaşmak için ilerleyişini sürdürüyor.