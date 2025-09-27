“Ömer Muhtar”, Küresel Sumud Filosu’na katıldı

Rusya el-Youm’a göre, Libya’ya ait “Ömer Muhtar” adlı gemi, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan küresel Sumud Filosu’na katıldı.

Ömer Muhtar gemisinin medya ofisi yaptığı açıklamada, geminin filodaki diğer gemilere katıldığını ve Gazze’ye yönelik ortak yolculuğun bu aşamasının başladığını belirtti.

Açıklamada, bu gelişmenin, birçok ülkeden gelen gemilerin yer aldığı ve abluka altındaki Filistinlilere insani yardım ve aktivist taşıyan bu filo yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Libya gemide bulunan Rusya el-Youm muhabiri, Ömer Muhtar’ın filoya katıldığı sırada Filistin lehine sloganlar atıldığını ve marşlar okunduğunu aktardı.

Geçtiğimiz Cuma günü, gemi üzerinde İHA’ların uçması nedeniyle Ömer Muhtar’da olağanüstü hâl ilan edilmişti. Buna rağmen gemideki mürettebat ve aktivistler yüksek işbirliği ruhu ve disiplinle yolculuklarını sürdürdüler.

Ömer Muhtar gemisi, denizci mürettebatın yanı sıra Libya içinden ve dışından birçok kamuoyunca tanınan kişiyi de taşıyor.

Gemiye katılan aktivistler, daha önce Siyonist rejimin bu insani yardım yükünün Aşdod limanında boşaltılması yönündeki talebini kesin bir dille reddettiklerini açıklamışlardı. Onlar, böyle bir talebin Filistin halkının haklarını açıkça hiçe saymak ve bu gemilerin Gazze deniz ablukasını kırmak için yola çıkmalarının asıl amacını ayaklar altına almak anlamına geldiğini vurguladılar.

Küresel Sumud Filosu, Gazze halkına yardım etmek ve ablukayı kırmak amacıyla 50’den fazla gemiden oluşuyor. Bu filo, Eylül ayının başlarında İspanya’nın Barselona limanından hareket etti ve yol boyunca dünyanın farklı bölgelerinden gemiler de ona katıldı.