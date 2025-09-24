  1. Spor
15:43

Hollanda'da Siyonist takımlar için flaş karar

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da belediye meclisi, Siyonist kulüplerinin şehirde istenmediğini belirten tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti.

Tasarı, 9'a karşı 42 oyla kabul edilirken kararın Hollanda'daki spor kuruluşları ve futbol federasyonuna iletileceği belirtildi.

Tasarı, 9’a karşı 42 oyla kabul edilirken kararın Hollanda’daki spor kuruluşları ve futbol federasyonuna iletileceği belirtildi.

Tasarıda, "yasa dışı yerleşim yerlerinde kurulmuş, doğrudan veya dolaylı olarak hukuksuz işgallerin devam etmesine katkıda bulunan veya kendi radikal taraftar gruplarındaki aşırılık yanlısı ve ırkçı ifadelere karşı sistematik olarak harekete geçmeyi reddeden spor kulüplerinin" Amsterdam'da istenmediği ilan edildi.

