UEFA yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu İsrail’in askıya alınmasını destekledi

**UEFA Yürütme Komitesi Üyelerinin Çoğunluğu İşgalci İsrail’in Futbolundan Men Edilmesini Destekledi**
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Yürütme Komitesi üyelerinin çoğunluğu, işgalci İsrail’in futbol faaliyetlerinin askıya alınmasını destekledi.
The Times gazetesi bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde UEFA Yürütme Komitesi üyelerinin büyük bir bölümünün İsrail’in askıya alınması yönünde görüş bildirdiğini duyurdu.
The Times, bu desteğin Birleşmiş Milletler Araştırma Komisyonu’nun İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığı sonucuna varmasının ardından geldiğini belirtti.
İsrail futbolunun askıya alınması konusu, son günlerde Avrupa’da spor gündeminin en önemli maddesi haline geldi.
Medya, yarın İspanya’nın Marbella şehrinde UEFA genel sekreterlerinin İsrail’i ana gündem maddesi olarak ele alacağı bir toplantı yapacağını duyurdu.
UEFA tarihinde ilk kez, İsrail futbolunun askıya alınması konusunun resmi olarak tartışılması gündeme geldi.
