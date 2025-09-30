  1. Spor
30 Eyl 2025 15:06

Pezeşkiyan, Dünya güreş şampiyonlarını onurlandırdı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Zagreb’deki dünya şampiyonasında dereceye giren sporcuları onurlandırdı.

İran Cumhurbaşkanlığı’nda bu sabah, 2025 Zagreb (Hırvatistan) Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden serbest ve grekoromen güreş milli takımlarının şampiyonları için özel bir tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Gençlik ve Spor Bakanı katıldı. Pezeşkiyan, milli güreşçiler ve federasyon başkanıyla bir araya gelerek sohbet etti ve Zagreb’deki dünya şampiyonasında dereceye giren sporcuları onurlandırdı.

Pezeşkiyan, sporculara hitaben şunları söyledi:
“Ben de sizin gibi rakibe puan vermeyi sevmem. Teslim olmak bizim karakterimizde yok; İran için sonuna kadar savaşacağız ve asla baş eğmeyeceğiz.”
 

