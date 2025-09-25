  1. Spor
25 Eyl 2025 21:06

İran Genç Erkekler Hentbol Takımı Asya şampiyonu oldu

İran U17 hentbol milli takımı, Asya Şampiyonası finalinde Güney Kore’yi 28-25 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

İran U17 hentbol milli takımı, Asya Şampiyonası finalinde Güney Kore’yi 28-25 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Daha önce de grup aşamasında Güney Kore’yi 31-25 yenen İranlı gençler, yarı finalde Bahreyn’i yenerek dünya şampiyonası biletini aldı.

Bu zafer, 19 yıl sonra gelen tarihi bir başarı olarak kayıtlara geçti. İran takımı, grup aşamasında Maldivler, Suriye ve Güney Kore’yi mağlup ederek lider olarak tur atladı. İkinci turda ise Kuveyt, Ürdün ve Katar’ı yendi.

Finaldeki galibiyetle birlikte İran, Asya’nın en büyüğü olduğunu kanıtladı. Katar ise Bahreyn’i 33-26 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.
 

