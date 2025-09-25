Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail’in katliamında son 24 saatte 83 şehit, 216 yaralı

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik katliamında son 24 saatte 83 kişinin hayatını kaybettiğini, 216 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 65 bin 427’ye, yaralı sayısı ise 167 bin 376’ya ulaştı.

Bakanlık, işgalci rejimin bugün Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 27 Filistinlinin şehit olduğunu duyurdu.

Son 24 saatte yardım dağıtım merkezlerinde 7 Filistinlinin şehit olduğu, 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık yetkilileri, tüketim malzemeleri ile kan ve kan ürünlerindeki ciddi eksikliklerin krizi daha da derinleştirdiği uyarısında bulundu.

Laboratuvar malzemeleri ve kan nakil ekipmanlarındaki yetersizlik nedeniyle hastanelerdeki kan bankası hizmetlerinin tamamen durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

