Gazze'de bir Filistinli futbolcu daha şehit oldu

Russia Today’e göre, Filistinli futbolcu Muhammed el-Satiri bugün Refah kentinin batısında yer alan eş-Şakuş bölgesinde Siyonist askerlerin ateşiyle şehit oldu.

Gazze Şeridi’nin önde gelen futbolcularından biri olan El-Satiri, Refah Gençler takımı da dahil olmak üzere birçok takımda oynamıştı.

Filistin Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda şehit edilen sporcuların sayısı 850’yi aşmış durumda.

Bu saldırılarda çok sayıda oyun sahası ve stadyum da yıkılmıştır.