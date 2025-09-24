Gazze'de şehit sayısı 65 bin 419'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 37 şehit ve 175 yaralının getirildiği belirtildi.

İşgalci Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 823 Filistinlinin şehit olduğu, 54 bin 944 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 2 bin 531'e, yaralananların sayısının da 18 bin 531'e ulaştığı ifade edildi.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının ise 65 bin 419'a, yaralıların sayısının 167 bin 160'a yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.