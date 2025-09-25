Devrim Lideri'nden Kutsal Savunma Haftası mesajı: Şehadet, mücadelenin ödülüdür

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Kutsal Savunma Haftası" münasebetiyle bir mesaj yayımlayarak, şehadetin İslami direniş yolundaki mücadelenin doğal bir ödülü olduğunu vurguladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Bu yılın Savunma Haftası, İslami direniş yolunun öncülerinden bir grup kahramanın ve cesur gençlerin çeşitli yerlerde şehit olmasıyla ayrı bir anlam ve ihtişam kazanmıştır. Şehadet, ister 8 yıllık kutsal savunmada, ister 12 günlük kahramanca savaşta, ister Lübnan, Gazze ve Filistin’de olsun, mücadelenin ödülüdür. Milletler bu mücadelelerle büyür, şehadetlerle ise yücelir ve güzelleşir. Önemli olan, hakkın zaferi ve batılın yok oluşu konusundaki İlahi vaade tam bir yakinle (kesin inançla) bağlı kalmamız ve Allah’ın dini yolunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemizdir.”