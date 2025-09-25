İran, Azerbaycan ve Rusya’dan üçlü zirve: Transit taşımacılık artacak

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Farzane Sadık, Reşt–Astara demiryolu hattının Kuzey–Güney koridorunda kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, önümüzdeki ay Azerbaycan ve Rusya ile Bakü’de üçlü bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Sadık, bu hattın Bombay’dan Fars Körfezi’ne kadar uzanan yük taşımacılığında önemli rol oynayacağını ve İran üzerinden Azerbaycan, Rusya ve Avrupa’ya kesintisiz bağlantı sağlayacağını söyledi. Son bir yılda büyük ilerleme kaydedilen proje kapsamında, yaklaşık 80 kilometrelik güzergahın tamamlandığını, önümüzdeki haftalarda yarısının teknik çalışmalar için Rus tarafına teslim edileceğini belirtti.

Toplantıda, Reşt–Astara hattı üzerinden yıllık milyonlarca ton yükün taşınmasını garanti altına alacak anlaşmaların imzalanması hedefleniyor.

Ayrıca, Hazar Denizi’ndeki limanlar ve deniz taşımacılığı imkanlarının demiryolu ile entegre edilerek bölge ülkeleri arasındaki transit kapasitenin artırılmasına yönelik adımlar değerlendirilecek.