İran Meclisi’nden ''Zengezur Koridoru’’ uyarısı

İran İslami Şura Meclisi’nin bugünkü oturumunda, 150 milletvekilinin imzaladığı bildiri okundu.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

''İran, sarsılmaz ilkelerine dayanarak, bölgesel sorunların çözümü için her zaman bölge ülkeleri arasında doğrudan diyaloga, dış güçlerin müdahalesi olmaksızın hareket edilmesi gerektiğine inanmıştır. Tanınmış sınırları değiştirmeye, dayatılan koridorlar oluşturmaya veya Zengzor Koridoru gibi projeleri uygulamaya yönelik herhangi bir girişim, bölge ülkelerinin çıkarlarıyla bağdaşmaz ve kolektif güvenliğe doğrudan bir tehdit oluşturur.

İran, ulusal güvenlik ve çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırı durumunda kararlı savunma için tüm siyasi, hukuki ve meşru yetkilerini kullanma hakkını saklı tutar. Güney Kafkasya, yalnızca güvenlik açısından değil, aynı zamanda enerji, transit ve ekonomik bağlantı koridoru olarak İran ve bölge için hayati önem taşımaktadır.

İran'ın jeo-ekonomik konumunu zayıflatmayı amaçlayan herhangi bir ekonomik ve transit proje, İslami Şura Meclisi açısından reddedilmekte ve ulus açısından kabul edilemez bulunmaktadır.

Güney Kafkasya bölgesinde önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelerin, bölge dışı güçlerin kışkırtmasıyla bazı bölgesel aktörlerin izleyeceği senaryolara eşlik edebileceği uyarısında bulunan İran Meclisi’nin bildirisinde, ‘’Güney Kafkasya’daki sözde bölgesel koalisyonların ne bölgenin çıkarına katkı sağlar ne de sürdürülebilir bir güvenlik inşa eder.’’ ifadesine yer aldı.

İslami Şura Meclisi’nin bildirisinde, İran’ın olası tehditlere karşı teyakkuz halinde olacağı vurgulandı.

Bildiride, ‘’Bölgedeki tüm ülkeleri iyi komşuluk ilkesine uymaya, gerginlik yaratan eylemlerden kaçınmaya ve bölgesel işbirliğini dışarıdan müdahaleler olmadan genişletmeye çağırıyoruz. Ekonomik ve transit ilişkilerin gelişimi, ancak mevcut sınırlar çerçevesinde ve karşılıklı saygıya dayalı sürdürülebilir.’’ ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan ve Azerbaycan liderleri Nikol Paşinyan ve İlham Aliyev, geçtiğimiz günlerde Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın davetiyle barış anlaşması imzaladı.

Ermenistan ve Azerbaycan, "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası" olarak adlandırılacak büyük bir transit koridoru oluşturma konusunda da anlaştı.