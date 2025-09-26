İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Laricani, Lübnan'a gidecek

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Lübnan’a giderek Şehitler Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyuddin’in birinci yıl dönümü anma törenine katılacak.

İran’ın Lübnan Büyükelçisi Mücteba Emani, daha önce İran’dan üst düzey bir yetkilinin bu törene iştirak edeceğini duyurmuştu. Lübnan medyası El Cedid ve El Mayadin de bu haberi doğruladı.

Seyyid Hasan Nasrallah, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, 27 Eylül 2024 tarihinde İsrail rejiminin Beyrut’un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısında şehit olmuştu.

Seyyid Haşim Safiyuddin ise 4 Ekim 2024 tarihinde yine aynı bölgede gerçekleşen İsrail hava saldırısında şehit olmuştu. Törenler Cumartesi günü düzenlenecek.

