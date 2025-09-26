Erakçi: BMGK çatışmaya "Hayır", işbirliğine "Evet" demeli

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) bugün gerçekleştireceği oylama öncesinde üye ülkelere çağrıda bulunarak, çatışma yerine işbirliği yolunu seçmeleri gerektiğini vurguladı.

Erakçi, Çin ve Rusya’nın sunduğu ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararının uzatılmasını öngören tasarının bugün oylamaya sunulacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu, Güvenlik Konseyi için kısa süreli bir fırsattır; çatışmaya ‘hayır’, işbirliğine ‘evet’ deme şansı. Böylece diplomasi için gerekli zaman ve alan sağlanabilir.”

Erakçi, son haftalarda İran’ın diplomasi kapısını açık tutmak adına çeşitli teklifler sunduğunu ancak Avrupa’nın üç büyük ülkesi (E3: Almanya, Fransa, İngiltere) tarafından bu tekliflerin yanıtsız bırakıldığını belirtti. ABD’nin ise baskı politikalarını sürdürdüğünü ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, mesajının sonunda Güvenlik Konseyi üyelerine şu çağrıyı yaptı:

“Bu açık gerginliği artırma politikasına karşı, Güvenlik Konseyi’nin üyeleri sorumlulukla hareket etmeli, diplomasinin, adaletin ve uluslararası hukukun yanında durmalıdır. Güç, asla hak anlamına gelmemelidir.”