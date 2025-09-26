Tahran barışçıl nükleer enerji kullanımı konusundaki meşru hakkını savunuyor

İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran’ın barışçıl nükleer enerji kullanımındaki meşru hakkını vurgulayarak, kitle imha silahlarına sahip ülkelerin çifte standartlarını sert bir şekilde eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, “Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Günü” dolayısıyla sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimleri altında uzun yıllardır şeffaf ve taahhütlerine bağlı olduğunu ve barışçıl amaçlardan sapmadığını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, kitle imha silahlarını stoklayan tarafların silahsızlanma yükümlülüklerini yerine getirmek yerine İran’ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik sabotaj ve saldırılarda bulunduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, “Özellikle ABD gibi binlerce nükleer başlığa sahip ülkelerin, yalnızca barışçıl teknoloji talep eden bir ülkeye yönelik suçlamalar ve tehditler yöneltmesi, uluslararası vicdanı nasıl karşılıyor?” diye sordu.

İran, barışçıl nükleer enerjiyi kullanma hakkının meşru olduğunu vurgulayarak, dünyayı çifte standartlara ve iki yüzlülüğe karşı durmaya çağırdı.