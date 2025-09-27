Erakçi: Snapback de başarısız olacaktır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, BM Güvenlik Konseyi toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, “Eğer mantıksız baskılar hukukun yerine geçerse, biz bir sonuca ulaşamayız; İran asla baskıya boyun eğmeyecek ve biz her zaman saygıya karşılık veririz” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Kahire’de UAEA ile yeni bir işbirliği çerçevesine ulaştıklarını belirterek, “Ancak dediğimiz gibi, tetik mekanizmasının devreye girmesi anlaşmamızın ajans ile uygulanmamasına yol açacaktır” ifadesini kullandı.

“Avrupalı ülkelerin Güvenlik Konseyi’ndeki bu adımının ajans ile işbirliğimizi etkileyeceğini ilan ettik” diyen İran Dışişleri Bakanı, “Konuşmamda da söylediğim gibi; tetik mekanizmasının aktive edilmesi yasadışıdır” diye vurguladı.

Erakçi, “Bunun İran halkı üzerinde, özellikle de kendini savunma iradesi konusunda herhangi bir etkisinin olacağını düşünmüyoruz” dedi.

İran’ın her zaman diplomasiye hazır olduğunu vurgulayan Erakçi, “Diplomasi sadece ABD ile müzakereyle sınırlı değildir. Biz maalesef ABD ile müzakerelerde çok kötü tecrübeler yaşadık” ifadelerinde bulundu.

Erakçi konuşmasında ayrıca şunu vurguladı: “İslam Devrimi Lideri’nin de dediği gibi, ABD ile müzakere tam bir çıkmazdır ve kendisi bunu tamamen isabetli bir şekilde söyledi.”