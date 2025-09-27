  1. Siyaset
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: UAEA'ya güvenmiyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İsrail rejiminin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) kınamadığını belirterek, “Eğer kınamayacaklarsa, ajansa nasıl güvenilebilir?” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Moskova’da düzenlenen Dünya Atom Haftası Forumu’nun oturum aralarında yaptığı açıklamada, İsrail rejiminin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının UAEA tarafından kınanmamasının “askeri saldırıyla uyumlu olmak” anlamına geldiğini söyledi.

İslami, Sputnik’in İran’ın UAEA ile işbirliğini sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin sorusuna, “Meclisimizin yasası açık ve nettir. Ajans’a kayıtlı ve Ajans’ın denetimindeki tesislerimize askeri saldırı yapıldığında, UAEA, BM Güvenlik Konseyi ve Yönetim Kurulu bu saldırıları kınamıyorsa bu ne anlama geliyor? Yani bu kurumlar askeri saldırıyla uyum içindeler, yani saldırının bir parçasılar” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer kınamayacaklarsa, nasıl güvenebilirsiniz? Bu, bizim ulusal güvenliğimizle ilgilidir. Meclisimizin yasası güvence sağlamak içindir; İran Meclisi’nin yasasının belirli. O şartlar yerine getirilmediği sürece işbirliğinin devamı yeniden başlamayacaktır. Dışişleri Bakanlığımız da bazı şartlar ortaya koymuştur. Ajans’la yapılan görüşmelerde ve varılan mutabakatlarda belirtilen bu şartlar esas alınmalı ve takip edilmelidir.”

