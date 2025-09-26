İslami: İran işbirliğine açık, ancak batı çatışma yolunu seçti

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed İslami, İran’ın her zaman diyalog ve işbirliğine açık olduğunu ancak Batı’nın çatışma yolunu tercih ettiğini söyledi.

İslami, Rusya’daki “Atom Expo 2025” fuarı ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ziyaretin zamanında ve etkili olduğunu, geleceğe yönelik projelerin hızla ilerletilmesi için önemli bir fırsat sağladığını belirtti.

Rusya’da nükleer enerji sektörünün 80. yılı vesilesiyle düzenlenen etkinliklerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in konuşmasının ve İran heyetinin açıklamalarının iki ülke arasındaki iş birliğinin yol haritasını çizdiğini ifade etti.

İslami, İran’ın geçmişte zorlukları aşarak bugün en üst seviyede koordinasyon sağladığını ve nükleer programın sorunsuz şekilde ilerlediğini vurguladı.

Ziyaret kapsamında büyük sanayi tesisleri ve kurumlar ziyaret edilerek işbirliğini geliştirecek anlaşmalar imzalandığını dile getiren İslami, İran’ın hem kapasitesini sunup hem de ihtiyaçlarını karşılamak için diğer ülkelerle işbirliğine açık olduğunu söyledi.

Rusya’nın küçük ölçekli nükleer reaktörler (SMR) alanında lider olduğunu belirten İslami, bu konuda Rus Atom Enerjisi Şirketi “Rosatom” ile yeni bir mutabakat zaptı imzalandığını ve bunun Rusya Cumhurbaşkanı Putin tarafından da olumlu karşılandığını bildirdi.

Ayrıca İran’ın Hürmüzgan eyaletinde 5 bin megavat kapasiteli yeni bir büyük nükleer santral projesinin ön anlaşmasının incelendiğini ve önümüzdeki dönemde sözleşmeye dönüştürüleceğini kaydetti.

İslami, bu ziyaret kapsamında Rusya Cumhurbaşkanı Putin, Enerji Bakanı ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapıldığını, iki ülke arasındaki işbirliği iradesinin güçlü ve kararlı olduğunu ifade etti.

Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi toplantısında İran’a yönelik yaptırımların geri getirilmesi kararına karşı resmi olarak itiraz ettiğini belirten İslami, ABD ve Avrupa’nın dış görünüşte diplomasiden söz ettiklerini ancak uygulamada çatışma yolunu seçtiklerini söyledi.

İran’ın her zaman diyaloga ve işbirliğine açık olduğunu vurgulayan İslami, Batı’nın bahanelerinin geçersiz olduğunu ve hiçbir zaman verdiği sözlere sadık kalmadığını ifade etti.