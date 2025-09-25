İslami’den ABD Enerji Bakanı’nın sözlerine tepki: “Biz kimseden talimat almayız”

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ABD Enerji Bakanı Chris Wright’ın İran’ın nükleer programının tamamen kaldırılması gerektiği yönündeki iddialarına sert yanıt verdi. İslami, “Bu sözler bizim için önemsizdir ve bu konuda kimse bize talimat veremez” dedi.

İslami, Moskova ziyaretinde Rusya'nın RT kanalına yaptığı açıklamada, İran’a çeşitli yollarla baskı, yaptırım, saldırı ve komplo gibi zarar verilmeye çalışıldığını ancak İran’ın kendi yolunda ilerlediğini vurguladı.

İslami ayrıca İran’ın nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu, tüm ihtiyaçlarının yerli üretimle karşılandığını ve programın uluslararası yasalara uygun şekilde yürütüldüğünü söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) da programı sıkı şekilde denetlediğini ve hiçbir saptırma raporu bulunmadığını belirtti.

İran’ın 25 yıldır asılsız suçlamalarla karşı karşıya olduğunu ve bu iddialara rağmen programın yasalara uygun devam ettiğini ifade etti.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright daha önce UAEA konferansında İran’ın tüm uranyum zenginleştirme ve plütonyum yeniden işleme kapasitelerinin tamamen kaldırılması gerektiğini savunmuştu.

