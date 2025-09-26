  1. Siyaset
26 Eyl 2025 13:17

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile Rusya Enerji Bakanı görüştü

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile Rusya Enerji Bakanı Sergey Çiselyov, enerji alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu’ndan edinilen bilgiye göre, Muhammed İslami ve Sergey Çiselyov arasında gerçekleşen toplantıda özellikle nükleer enerji ve ekonomik alanlarda ortak projelerin ilerletilmesi ve kolaylaştırılması konuları ele alındı.

İslami, görüşmede stratejik işbirliğinin önemine vurgu yaparken, Çiselyov da ortak komisyonun faaliyetlerine dair son durumu detaylı şekilde aktardı.

Taraflar, enerji ve özellikle nükleer enerji alanındaki işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

